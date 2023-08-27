Мир 27 августа 2023, 05:29 Взрывы раздались в Черкасской области Украины Табурц: в Черкасской области Украины раздались взрывы, работает ПВО Pxhere

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В Черкасской области Украины раздались взрывы. Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурц в своем Telegram-канале.

«В Черкасской области слышны звуки взрывов. В регионе работает ПВО», — заявил он.

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Этой же ночью стало известно о воздушной тревоге по всей территории Украины. Сначала сирена гудела в восточных, центральных и южных областях государства. Через некоторое время ее сигналы раздались в Винницкой и Житомирской областях. В Днепропетровской области сообщили об угрозе артиллерийского обстрела.

Ранее, 25 августа, воздушную тревогу на Украине объявили пять раз за день. Также в этот день раздались взрывы в Ильичевске Одесской области. Еще удары услышали жители подконтрольного киевскому режиму города Запорожье. В регионе за 10 минут раздалось два взрыва.