Мир 16 февраля 2024, 01:36 Взрывы раздались сразу в двух областях Украины В Харьковской и Полтавской областях прогремели взрывы РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в Харьковской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Другие подробности местные администрации не приводили.

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Всеобщую воздушную тревогу на Украине объявляли два раза 15 февраля. Предупреждение об опасности объявили в 10:52 в Винницкой области, затем в Хмельницкой, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областях Украины.

К 11:00 сирена уже звучала и в Одесской и Ровненской областях. Воздушные силы Вооруженных сил Украины оповестили о ракетной опасности.

Утром в четверг в Киеве зафиксировали несколько взрывов. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что работают системы ПВО. Горожан попросили не покидать укрытия.