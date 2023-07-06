Мир 06 июля 2023, 02:47 Взрывы прозвучали во Львове — СМИ ТСН: во Львове прогремели взрывы Pxhere

Читать 360tv в

Несколько взрывов прогремело во Львове и Тернопольской области. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Местные власти объяснили это работой средств противовоздушной обороны.

Реклама

Сирены воздушной тревоги включали в восьми регионах Украины. По данным украинского информационного сервиса, тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, а также в части подконтрольных Украине Херсонской и Запорожской областей.

Под утро 5 июля взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области. Примерно за три часа до этого в городе и регионе зафиксировали очередную серию взрывов. Жители попросили спуститься в убежища.

Ранее сообщалось, что ВС России атаковали здание СБУ в Сумах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, это произошло, потому что у украинским военным «не хватает качественных систем ПВО».