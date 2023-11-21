Мир 21 ноября 2023, 03:51 Взрывы прозвучали в Волынской области Украины РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали в Волынской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

В ночь на вторник, 21 ноября, в нескольких регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу, в том числе, в Волынской области. В Хмельницкой области сообщалось о работе ПВО.

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Ранее военкоры сообщили о массовом ударе российских беспилотников по военным объектам на территории Украины. По информации Telegram-канала «Русской весны», дроны появились в небе над Сумской, Черниговской, Винницкой, Житомирской и Киевской областями. Одна из целей удара — авиабаза ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области. Кроме того, по данным канала, взрывы прозвучали в районе Красноармейска в ДНР.