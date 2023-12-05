Мир 05 декабря 2023, 02:56 Взрывы прозвучали в Винницкой области на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Серия взрывов раздалась в Винницкой области Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, власти региона объявили воздушную тревогу.

Реклама

Ранее сирены воздушной тревоги звучали в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, писал RT.

Вечером 3 декабря взрывы раздались в населенном пункте Снигиревка в Николаевской области. В регионе из-за беспилотников в небе работали системы ПВО.

Ранее местные СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который находится под контролем киевских властей. Взрывы зафиксировали в центре города. Информации о пострадавших не поступало.