Мир 31 марта 2023, 00:58 Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Запорожье Член ВГА Рогов: в находящемся под контролем Киева Запорожье прозвучали взрывы Pxhere

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Четыре взрыва были слышны в находящемся под контролем Киева городе Запорожье. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Начиная с 00:11 в областном центре прозвучали несколько взрывов», — написал он.

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В настоящий момент сирены воздушной тревоги звучат в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Также по данным местного издания «Страна.ua», взрыв произошел в городе Харькове на востоке Украины. Воздушную тревогу на территории Харьковской области не объявляли. Другие подробности происшествия пока нет.

Накануне украинские военные обстреляли Мелитополь из тяжелого вооружения. ВСУ открыли прицельный огонь из РСЗО HIMARS по гражданской инфраструктуре. В результате обстрела в городе оказались повреждены объекты системы электроснабжения. Из-за этого в Мелитополе аварийно прекратили подачу электроэнергии. Никто из местных жителей не пострадал.