Мир 07 августа 2023, 03:15 Взрывы прозвучали в окрестностях Дамаска — СМИ Alikhbaria: взрывы слышны в окрестностях Дамаска РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны Сирии в ночь на понедельник, 7 августа, отражают воздушную атаку в окрестностях Дамаска. Об этом сообщил сирийский телеканал Alikhbaria, указано РИА «Новости».

В пригороде Дамаска, как сказано в материале, слышны звуки взрывов в результате воздушного нападения со стороны Израиля на этот район.

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Других подробностей не приводится. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

В конце мая сирийские силы ПВО сбили из комплексов «Бук-М2Э» две из шести авиационных бомб, которые израильские самолеты сбросили на окрестности Дамаска. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов тогда сообщал, что в результате атаки жертв удалось избежать. Повреждения получили два склада.

В начале мая аэропорт в сирийском Алеппо приостановил работу после удара Израиля. Как указывали тогда СМИ, в результате удара сильно пострадала взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Нейраб. Системы ПВО Сирии частично отразили ракетную атаку, зенитчики сбили несколько воздушных целей.