Мир 14 августа 2023, 01:22 Взрывы прозвучали в Одессе Несколько взрывов прогремели в Одессе на Украине РИА «Новости»

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Серия взрывов прозвучала в Одессе. Об этом сообщили украинские СМИ. В регионе объявили воздушную тревогу.

«В сторону Одессы летят дроны „Шахид“. В Офисе президента призвали не игнорировать тревоги. Тем временем там уже прозвучали взрывы», — написало агентство УНИАН.

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Региональные власти также подтвердили взрывы.

«Идет боевая работа ПВО и других подразделений. Не мешайте, не снимайте, будьте в укрытиях», — написал председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

Согласно данным официального ресурса по оповещению, воздушную тревогу объявили в девяти регионах Украины: в Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожского региона.