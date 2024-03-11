Мир 11 марта 2024, 23:36 Взрывы прозвучали в Одессе РИА «Новости»

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В Одессе во время действия воздушной тревоги прозвучали взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на местные паблики.

«Одесса, местные паблики сообщают о взрывах», — написало издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

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Накануне ночью в городе также прозвучала серия мощных взрывов.

В среду, 6 марта вооруженные силы России нанесли удар по объекту боевой подготовки безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в Одессе. Об этом сообщило российское Минобороны.

Взрыв произошел в Одесском порту, где в этот момент происходило награждение бойцов ВСУ. Как стало известно, в это же время недалеко от места взрывов находился кортеж президента Украины Владимира Зеленского.

Британский военный аналитик Александр Меркурис предположил, что именно Зеленский случайно раскрыл российским военным местоположение секретной базы в Одессе. Эксперт заявил, что российская разведка следит за перемещениями украинского лидера, и своим визитом на военный объект он раскрыл его местоположение.