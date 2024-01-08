Мир 08 января 2024, 01:25 Взрывы прозвучали в Одессе РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали в Одессе, сообщило украинское издание «Страна.ua». Жителей города призвали спуститься в укрытия.

Перед взрывами в Одесской области прозвучали сигналы тревоги. За час до сообщений о взрывах воздушные силы зафиксировали движение дронов в сторону региона: ранее беспилотники направлялись к Николаевской области со стороны Херсонщины.

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Вечером 7 января воздушную тревогу также объявили в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прозвучали взрывы.

Прошлый успешный удар по Одессе состоялся 1 января: военные поразили объект портовой инфраструктуры. В первое утро года воздушная тревога в городе длилась 3,5 часа.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что после окончания спецоперации Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск могут войти в состав России. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Одесса остается русским городом.