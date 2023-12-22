Мир 22 декабря 2023, 02:37 Взрывы прозвучали в Одессе РИА «Новости»

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Взрывы раздались в Одессе на юге Украины. В городе сработала система противовоздушной обороны, сообщило местное агентство ТСН.

В регионе объявили воздушную тревогу. Всех жителей города и области попросили проследовать в ближайшие укрытия. Других подробностей журналисты не привели. Местные власти официальных заявлений по этому поводу не делали.

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Ранее взрывы прогремели в Киеве. Из-за ошибки украинской системы ПВО обломки ракеты упали на жилую многоэтажку. Это произошло в Соломенском районе города. На место отправили спасателей.