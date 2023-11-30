Мир 30 ноября 2023, 04:45 Взрывы прозвучали в Киевской области РИА «Новости»

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В Киевской области прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру». В регионе объявили воздушную тревогу.

«Поступают сообщения о взрывах в Киевской области», — сказано в сообщении.

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Ранее взрывы прозвучали также в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях. Официальные власти пока никак не прокомментировали происшествие.

В настоящий момент сирены воздушной тревоги работают в Киевской, Винницкой, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожского региона.

Прошлой ночью, 29 ноября, взрывы гремели на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.