30 ноября 2023, 04:45
Взрывы прозвучали в Киевской области
В Киевской области прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру». В регионе объявили воздушную тревогу.
«Поступают сообщения о взрывах в Киевской области», — сказано в сообщении.
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Ранее взрывы прозвучали также в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях. Официальные власти пока никак не прокомментировали происшествие.
В настоящий момент сирены воздушной тревоги работают в Киевской, Винницкой, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожского региона.
Прошлой ночью, 29 ноября, взрывы гремели на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.
Взрывы
Киев
Украина
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