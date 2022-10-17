Взрывы прозвучали в Киеве | 360°

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Взрывы прозвучали в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщили о взрыве в Шевченковском районе города

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Взрывы прогремели утром 17 октября в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Виталий Кличко.

«Взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы», — заявил он.

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Ранее 17 октября местные власти сообщили о воздушной тревоге в Киеве. Также она объявлена в Николаевской, Одесской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях. Жителей попросили перейти в укрытия.

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Ночью в понедельник СМИ написали о пожаре на складе горюче-смазочных материалов в Николаеве. Он последовал за серией взрывов. В огне оказались резервуары с горючим.

Воздушная тревога и взрывы раздаются в украинской столице и других регионах страны с 10 октября. Россия наносит удары по критическим важным объектам инфрастуктуры Украины в рамках спецоперации.

Украина

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