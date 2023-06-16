Важное 16 июня 2023, 11:36 Взрыв прозвучал в Киеве Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе Соцсети

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В Киеве прозвучал взрыв. Об этом написали украинские СМИ. Позже информацию подтвердил мэр Виталий Кличко.

«Взрыв в столице. В Подольском районе», — написал он в Telegram-канале.

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Глава города уточнил, что в Киев «еще летят ракеты».

По данным канала «Украина.ру», очевидцы сообщили о нескольких взрывах, в том числе в Киевской области.

Командование воздушных сил страны заявило, что с Черного моря якобы запустили крылатые ракеты «Калибр»., а затем — что несколько таких ракет «направляются на север». В 11:30 в Telegram-канале украинских воздушных сил предупредили об угрозе применения баллистического оружия, а уже через несколько минут сообщили, что по Киеву и области уже применили «баллистику». Жителей попросили не покидать укрытий.

На территории Киева объявили воздушную тревогу. Сейчас, судя по карте воздушных тревог, оповещения звучат уже во всех регионах Украины.

Все это происходит во время визита президента ЮАР Сирила Рамапосы.