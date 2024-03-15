Мир 15 марта 2024, 03:30 Взрывы прозвучали в Киеве Unsplash

Читать 360tv в

Взрывы прогремели в Киеве и в Киевской области на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Общественное».

В украинской столице и Киевской области объявили воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об атаке беспилотников.

Реклама

«Силы ПВО работают на окраинах столицы. В Киеве раздаются звуки взрывов», — уточнил канал.

До этого мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области. В регионе объявили воздушную тревогу, сирены также звучали в Винницкой области и на подконтрольных Украине частях Донецкой Народной Республики.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области, где, по предварительной информации, атаковали город Чугуев.

В среду, 13 марта, заработала сирена воздушной тревоги в украинском городе Сумы. Здесь также прозвучал взрыв.