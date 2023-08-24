Мир 24 августа 2023, 23:35 Взрывы прозвучали в Ильичевске Одесской области «Типичная Одесса»: в Ильичевске прогремели взрывы Unsplash

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В Ильичевске в Одесской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».

В Одесской области объявлена воздушная тревога, согласно данным портала оповещения населения. Также сирена гудит в соседней Николаевской области.

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Подробностей о взрыве в Telegram-канале не сообщили, официальной информации пока не поступало.

Ранее СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Местные жители рассказали о двух взрывах, также гудела сирена воздушной тревоги. Дополнительных данных о повреждениях и пострадавших издание не приводит. «Зеркало недели» также сообщало о звуках ударов в пригороде города Запорожье.

В ночь на 24 августа взрыв прогремел в исторической части Киева Борщаговке. СМИ не привело других подробностей случившегося, нет информации о разрушениях и пострадавших.