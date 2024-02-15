Мир 15 февраля 2024, 01:14 Взрывы прозвучали в Харьковской области РИА «Новости»

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Серия взрывов прогремела в Харьковской области Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

Местные власти ситуацию пока не комментировали.

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Ранее несколько взрывов прозвучали в Днепропетровске. Местные жители сообщали о перебоях с электричеством и проблеме с водоснабжением. В Днепропетровской и Николаевской областях включали сирены воздушной тревоги.

В ночь на понедельник, 12 января, серия взрывов прогремела в Херсоне. По словам главы подконтрольной украинским властям областной военной администрации Александра Прокудина, в результате детонации повреждения получила припортовая инфраструктура города.