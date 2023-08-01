01 августа 2023, 00:57
Взрывы прозвучали в Харькове
Взрывы прозвучали в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».
Подробностей авторы издания не привели. Сейчас в Харьковской области работает воздушная тревога.
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Как сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на мэра города Игоря Терехова, взрывы раздались в Шевченковском районе.
До этого сообщалось о серии взрывов в городе Купянск. После этого в регионе объявили воздушную тревогу.
Также о взрывах сообщили власти Кривого Рога. Глава горсовета обороны Александр Вилкул попросил местных жителей не делится кадрами с мест событий в Сети.
В Днепропетровской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу. Сирена работала в Сумской, Полтавской и Николаевской областях.
В подконтрольном Киеву Херсоне 30 июля прогремело сразу несколько взрывов. Воздушную тревогу в регионе объявлять не стали.
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Украина
Харьков
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