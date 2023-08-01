Мир 01 августа 2023, 00:57 Взрывы прозвучали в Харькове РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

Подробностей авторы издания не привели. Сейчас в Харьковской области работает воздушная тревога.

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Как сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на мэра города Игоря Терехова, взрывы раздались в Шевченковском районе.

До этого сообщалось о серии взрывов в городе Купянск. После этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Также о взрывах сообщили власти Кривого Рога. Глава горсовета обороны Александр Вилкул попросил местных жителей не делится кадрами с мест событий в Сети.

В Днепропетровской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу. Сирена работала в Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

В подконтрольном Киеву Херсоне 30 июля прогремело сразу несколько взрывов. Воздушную тревогу в регионе объявлять не стали.