Мир 29 июля 2023, 21:34 Взрывы прозвучали в городе Сумы на Украине — СМИ «Общественное» сообщило о взрывах в украинском городе Сумы РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в украинском городе Сумы. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Сумах слышен звук взрыва», — отметили журналисты.

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До этого поступила информация о воздушной тревоге в Сумской области.

В ночь на 29 июля взрывы раздались в подконтрольной Киеву части Запорожской области, в регионах объявили воздушную тревогу. Ночью 27 июля стало известно о взрывах в Житомирской области Украины. Местные жители услышали сирены. Кроме того, воздушная тревога прозвучала в Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой, Винницкой и Николаевкой областях Украины.

Вечером 26 июля стало известно о мощном взрыве на северо-западе Киева. В украинской столице раздались сигналы воздушной тревоги, они звучали несколько часов. Утром 25 июля поступила информация о взрывах в Житомирской области.