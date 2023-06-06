06 июня 2023, 02:54
Взрывы прозвучали в двух областях Украины — СМИ
ТСН: взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях
Серия взрывов прогремела ночью в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.
По предварительной информации, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
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Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Киевской области. В столице Украины объявили воздушную тревогу. Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщал о взрывах в городе. Сирены сработали в Днепропетровской и Полтавской областях. Несколько взрывов зафиксировали в городе Балаклея Харьковской области на востоке Украины.
Согласно данным онлайн-карты Минцифры страны, в воскресенье, 4 июня, воздушная тревога работала в большинстве украинских регионов. Речь идет в Киеве и Киевской области, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Одесской Черкасской, Кировоградской Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и других.
До этого российские военные нанесли удар по аэродрому возле Кропивницкого в Кировоградской области. По данным украинских властей, по объекту выпустили шесть крылатых ракет и пять ударных дронов.
Взрывы
Киев
Украина
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