Мир 15 июня 2023, 00:51 Взрывы прозвучали в Днепропетровской области — СМИ ТСН: взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины Соцсети

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Несколько взрывов раздались на территории Днепропетровской области Украины. Информацию об этом опубликовал местный телеканал ТСН.

Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.

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Еще утром 14 июня появились сообщения от украинских СМИ о взрывах в Одессе. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук попросил жителей региона укрыться в безопасных местах. По его словам, удары были на несены по Харьковской области и Кривому Рогу.

Ночью 14 июня украинские каналы заявили о серии взрывов в Харькове и Запорожье. Также сообщалось о пожаре на складе в восточной части города. В тот момент по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, 11 июня в Днепропетровской области тоже звучали взрывы. СМИ Украины сообщали о громких хлопках в пригороде. В регионе раздавался сигнал воздушной тревоги, как и в Полтавской и Кировоградской областях.