Мир 24 августа 2023, 02:37 Взрывы прозвучали в Днепропетровске — СМИ В Днепропетровске прогремели взрывы Pxhere

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Жители Днепропетровска услышали взрывы в городе. Об этом сообщили украинские СМИ.

Журналисты не сообщили других подробностей произошедшего. Данных о повреждениях инфраструктуры и пострадавших тоже не поступало.

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Ранее стало известно о мощном взрыве в Киеве, а 23 августа звуки ударов услышали жители города Сумы и Сумской области.

В этот же день о мощных взрывах сообщили жители Измаила Одесской области. По данным журналистов, звуки раздались через полтора часа после объявления воздушной тревоги. Помимо этого сирена гудела в городе-порте Рени.

Сигнал тревоги услышали все жители Украины днем 22 августа. До этого председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрыве в регионе. Уже вечером взрывы прогремели в Харькове. В Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.