Мир 13 февраля 2024, 00:14 Взрывы прозвучали в Днепропетровске РИА «Новости»

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В украинском городе Днепропетровске прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua». В Днепропетровской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

В ночь на понедельник, 12 января, взрывы раздались в Херсоне. По словам главы подконтрольной украинским властям областной военной администрации Александра Прокудина, в результате детонации повреждена припортовая инфраструктура города.

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Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила о повреждении нескольких инфраструктурных объектов в Николаевской области. В частности, в Николаеве в результате взрыва вспыхнул пожар.

В четверг, 8 февраля, координатор местного подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные поразили завод дронов «Экватор» и общежитие ВСУ в Николаеве.