17 марта 2024, 01:35
Взрывы прозвучали в Черниговской области на фоне воздушной тревоги
Взрывы прозвучали в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский «24 телеканал».
Ранее взрывы раздались в Одессе, украинские СМИ сообщили о работе ПВО. В регионе также в тот момент действовала воздушная тревога.
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В ночь на воскресенье, 17 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле города Грайворон, расположенного недалеко от границы. По его словам, в результате атаки ВСУ загорелись два дома и три автомобиля, а также получил повреждения социальный объект. Обстрел повредил линию электропередач, поэтому десять сел района остались без света. Кроме того, еще несколько домов получили небольшие поврежедения. Из местных жителей никто не пострадал.
Взрывы
Украина
ПВО
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