Мир 17 марта 2024, 01:35 Взрывы прозвучали в Черниговской области на фоне воздушной тревоги РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский «24 телеканал».

Ранее взрывы раздались в Одессе, украинские СМИ сообщили о работе ПВО. В регионе также в тот момент действовала воздушная тревога.

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В ночь на воскресенье, 17 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле города Грайворон, расположенного недалеко от границы. По его словам, в результате атаки ВСУ загорелись два дома и три автомобиля, а также получил повреждения социальный объект. Обстрел повредил линию электропередач, поэтому десять сел района остались без света. Кроме того, еще несколько домов получили небольшие поврежедения. Из местных жителей никто не пострадал.