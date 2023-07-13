Мир 13 июля 2023, 01:59 Взрывы прозвучали на подконтрольной Украине части Запорожья Рогов: на подконтрольной Украине части Запорожья прогремели взрывы РИА «Новости»

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Серия взрывов прогремела на подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил член ВГА региона Владимир Рогов.

«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучала серия взрывов», — написал он.

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Политик пообещал позже сообщить подробности.

Информацию о взрывах подтвердили в украинских Telegram-каналах и предположили, что это сработали системы ПВО. Там также сообщили, что взрывы этой ночью уже гремели в Киеве, Киевской области и в Хмельницком регионе. В одном из районов столицы начался пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В настоящий момент сирены воздушной тревоги работают почти на всей территории Украины.