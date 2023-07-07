Мир 07 июля 2023, 01:07 Взрывы прозвучал в Одесской и Николаевской областях Украины — СМИ «Зеркало недели»: взрывы прогремели в Одесской и Николаевской областях Украины РИА «Новости»

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Несколько взрывов прогремело в Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом написало местное «Зеркало недели».

По данным журналистов, украинские власти объяснили звуки взрывов работой системы противовоздушной обороны.

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Согласно информации на официальном ресурсе по оповещению граждан, воздушная тревога сейчас звучит в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Также сирены включили в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские дроны и авиация атаковали объекты ВСУ в городе Сумы. Взрывы прогремели на севере города в районе промзоны. Там располагаются склады в боеприпасами украинских военных.