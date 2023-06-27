Мир 27 июня 2023, 12:52 Взрывы произошли в Сумах и Кременчуге — СМИ «Страна.ua»: взрывы прозвучали в городах Сумы и Кременчуг

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В украинских городах Кременчуг и Сумы прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Пишут о взрывах в Сумах. Пишут также о взрывах в Кременчуге», — указано в сообщении.

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Информацию о взрывах в этих городах подтверждает онлайн-карта воздушных тревог Украины. Подробностей не приводится.

Ранее во вторник на всей территории Украины включали предупреждение об опасности с воздуха. Около 06:00 сигналы прозвучали в Николаевской области. В 11:52 воздушную тревогу объявили Харьковской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Сумской и других регионах.

Накануне несколько взрывов прогремело в Киевской области и Одессе. В воскресенье мощный взрыв произошел в Запорожье. На подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области объявляли воздушную тревогу. Также взрыв прозвучал взрыв в Сумах на северо-востоке Украины.

Ранее Воздушно-космические силы России нанесли удар по военным объектам Украины на правом берегу Днепра напротив Новой Каховки. В месте попадания боеприпаса произошло возгорание.