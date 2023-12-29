29 декабря 2023, 08:57
Взрывы произошли в Одесской области
«Украина.ру»: в Одесской области зафиксировали пять прилетов снарядов
Утром 29 декабря в Одесской области прогремели взрывы. Произошло не меньше пяти прилетов, сообщило издание «Украина.ру».
«Сообщают о не менее чем пяти прилетах в Одесской области. В самом городе прилетов не было», — заявили журналисты.
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По информации издания, Одесскую область атаковали ракетами. Официально власти не комментировали эту информацию. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о ночном пожаре в Одессе. Он вспыхнул от обломков дрона, который сбили украинские военные. Очередную воздушную тревогу в Одесской области объявили в 06:33, она действует до сих пор.
Мощные взрывы произошли в Киеве, Днепропетровске и Запорожье. Ночью атаковали Львов и Харьков. В первом загорелся объект критической инфраструктуры, в последнем зафиксировали не меньше восьми прилетов ракет в Киевском и Холодногорском районах. Очевидцы также сообщали о взрывах в Черкассах.
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