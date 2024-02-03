Мир 03 февраля 2024, 02:24 Взрывы произошли в Кривом Роге и Харькове на Украине РИА «Новости»

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Серия мощных взрывов прозвучала в Кривом Роге и Харькове во время воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По данным журналистов, система противовоздушной обороны сработала в двух городах. В настоящее время воздушную тревогу, действовавшую в ряде регионов Украины, отменили. Другие подробности не приводились.

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Ранее взрывы услышали в Кривом Роге в Днепропетровской области, после которых в некоторых районах пропало электричество. В ночь на 2 января в регионе включали сирены.

Также взрывы произошли и в Полтавской области. Глава областной военной администрации Филипп Пронин заявил, что повреждения зафиксировали в Миргородском районе.