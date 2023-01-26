Важное 26 января 2023, 10:02 Взрывы произошли в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях «Страна.ua»: взрывы слышны в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины

Читать 360tv в

Взрывы раздались в Киевской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины утром 26 января. Об этом написали украинские СМИ, в том числе «Страна.ua».

«Взрывы в Киевской и Днепропетровской областях», — сказано в сообщении издания.

Реклама

РИА «Новости» сообщило, что взрывы раздаются и в Николаевской области.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что в результате ударов одно из промышленных предприятий региона получило повреждение. Все подробности уточняются.

Также появилась информация о взрывах в Одессе, Виннице, Винницкой области. Представители Киевской областной администрации в Telegram-канале подтвердили работу ПВО.

Ранее этим утром уже появлялись данные о взрывах в Киеве и Киевской области. Известно, что по всей Украине объявлена воздушная тревога.