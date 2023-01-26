26 января 2023, 10:02
Взрывы произошли в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях
«Страна.ua»: взрывы слышны в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины
Взрывы раздались в Киевской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины утром 26 января. Об этом написали украинские СМИ, в том числе «Страна.ua».
«Взрывы в Киевской и Днепропетровской областях», — сказано в сообщении издания.
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РИА «Новости» сообщило, что взрывы раздаются и в Николаевской области.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что в результате ударов одно из промышленных предприятий региона получило повреждение. Все подробности уточняются.
Также появилась информация о взрывах в Одессе, Виннице, Винницкой области. Представители Киевской областной администрации в Telegram-канале подтвердили работу ПВО.
Ранее этим утром уже появлялись данные о взрывах в Киеве и Киевской области. Известно, что по всей Украине объявлена воздушная тревога.
Украина
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