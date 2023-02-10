Мир 10 февраля 2023, 11:12 Взрывы произошли в Киеве Readovka: Взрывы прозвучали в Киеве, под ударом оказалась ТЭЦ-5

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Серия взрывов прозвучала в Киеве. В частности, в Голосиевском районе, ТЭЦ-5 оказалась под ударом. Об этом написало издание Readovka.

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По информации издания, на левом берегу города очевидцы слышали целую серию взрывов. Также громкие звуки раздаются и в Киевской области.

Утром 10 февраля появились данные о взрывах в Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне, Кривом Роге, Кременчуге, Николаевской и Кировоградской областях.

Воздушная тревога действует по всей стране. Харьковские власти подтвердили сведения о нанесении удара по критической инфраструктуре города.

НЭК «Укрэнерго» сообщила об ударах по высоковольтным объектам в некоторых частях Украины. Из-за этого могут возникнуть перебои с электричеством. Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на очевидца написал, что удар нанесли по турбинному отделению ТЭС в Кривом Роге.