Мир 16 мая 2023, 07:41 Взрывы произошли в Киеве — УНИАН УНИАН сообщало о взрывах в Киеве ночью 16 мая Соцсети

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УНИАН сообщило, что в ночь на 16 мая взрывы раздавались в Киеве. Об этом агентство написало своем Telegram-канале.

«В Киеве раздаются взрывы. Предварительно, работает ПВО», — сказано в сообщении.

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Их слышали в Шевченковском и Соломенском районах. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак до этого заявлял о работе системы противовоздушной обороны над городом. РИА «Новости» уточнило, что прошедшей ночью воздушная тревога звучала по всей стране.

По данным «Военкоров Русской Весны», эта атака оказалась самой мощной за последние месяцы. Telegram-канал написал, что удалось поразить украинскую установку, которая может быть связана с системой ПВО. Уточняется, что удар также пришелся по Святошинскому району Киева.

Утром во вторник воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области, а также подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.