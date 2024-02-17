Мир 17 февраля 2024, 21:36 Взрывы произошли в Кировограде в центральной части Украины РИА «Новости»

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В центральной части Украины в городе Кировограде (украинское название Кропивницкий) прозвучали взрывы. Сообщение об этом появилось на сайте издания «Общественное. Новости».

Газета написала о взрывах в Кировограде Кировоградской области. Также сообщили о воздушной тревоге в регионе.

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Подробности издание не привело. Официальной информации не поступало.

Днем ранее в Харькове прогремела серия взрывов. Эту информацию подтвердила местная администрация, воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Также 16 февраля сообщили о взрывах в Кировоградской и Полтавской областях. Информация поступила из Кировограда, а также Кременчугского и Миргородского районов. ВВС Украины предупреждали о летящих в сторону этих регионов ракетах.