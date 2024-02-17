17 февраля 2024, 21:36
Взрывы произошли в Кировограде в центральной части Украины
В центральной части Украины в городе Кировограде (украинское название Кропивницкий) прозвучали взрывы. Сообщение об этом появилось на сайте издания «Общественное. Новости».
Газета написала о взрывах в Кировограде Кировоградской области. Также сообщили о воздушной тревоге в регионе.
Реклама
Подробности издание не привело. Официальной информации не поступало.
Днем ранее в Харькове прогремела серия взрывов. Эту информацию подтвердила местная администрация, воздушную тревогу в городе и области не объявляли.
Также 16 февраля сообщили о взрывах в Кировоградской и Полтавской областях. Информация поступила из Кировограда, а также Кременчугского и Миргородского районов. ВВС Украины предупреждали о летящих в сторону этих регионов ракетах.
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама