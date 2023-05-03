Мир 03 мая 2023, 07:47 Взрывы произошли в Черкасской области прошедшей ночью — ТСН ТСН: серия взрывов произошла в Черкасской области Украины прошедшей ночью Unsplash

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Жители Черкасской области Украины прошедшей ночью услышали взрывы. Об этом написало агентство ТСН.

По его данным, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Там объявили воздушную тревогу. Она длилась с 01:58 до 04:28.

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Прошедшей ночью сигналы воздушной тревоги раздались в Киеве и еще восьми областях страны. СМИ писали о взрывах в украинской столице, Киевской области, Кропивницком, Днепре (ранее — Днепропетровск. Прим. ред.).

Накануне вечером член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал о взрывах и стрельбе в городе Запорожье, который находится под контролем киевского режима.

ВСУ утром во вторник, 2 мая, два раза за полчаса атаковали Горловку в Донецкой Народной Республики. Удары наносились со стороны Дзержинска. Также под огонь попали Ясиноватая и Михайловка.