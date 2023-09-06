Мир 06 сентября 2023, 08:26 Взрывы произошли под Херсоном — СМИ «Военная хроника»: взрывы произошли в Бериславе Херсонской области Соцсети

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Мощные взрывы прогремели на севере Берислава Херсонской области после нанесенного авиаудара. Об этом написало издание «Военная хроника».

Все случилось около корпусов и цехов Бериславского машиностроительного завода. Предположительно, там Вооруженные силы Украины хранят военную технику и боеприпасы.

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«Судя по тому, что воздушная тревога не была объявлена, применяются авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции», — сказано в материале.

Ранее появилась информация о взрывах в Киеве. Мэр Виталий Кличко заявил, что город подвергся ракетной атаке, над украинской столицей сработали средства ПВО.

Также под огнем оказалась и Одесская область. Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер проинформировал о том, что повреждения получили объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры.