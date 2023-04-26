Мир 26 апреля 2023, 23:35 Взрывы произошла в Сумской области Украины Украинское издание «Страна.ua»: взрывы произошли в Сумской области Pxhere

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Взрывы произошли вечером 26 апреля в Глуховском районе Сумской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Деталей произошедшего пока не привели. Известно, что ранее, в 22:28 по московскому времени, в регионе объявили воздушную тревогу.

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Ночью 23 апреля несколько взрывов прогремело в Харькове. Глава областной администрации Олег Синегубов проинформировал о пяти прилетах по городу и Харьковской области. Известно о попадании в объект инфраструктуры, в результате которого начался «масштабный пожар». Этой же ночью сигнал тревоги звучал в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской области.

В Черноморске Одесской области 22 апреля также был слышен взрыв. Как сообщило украинское издание «Общественное», в полиции сведения о взрыве подтвердили. Из данных ресурса оповещения населения Украины следует, что сирены об опасности с воздуха в этом регионе не включались. Воздушная тревога звучала в ночь на 22 апреля в Сумской области. Там же был зафиксирован взрыв.