Мир 27 июля 2023, 03:06 Взрывы прогремели в Житомирской области Украины «Зеркало недели»: в Житомирской области прозвучали взрывы Unsplash

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Несколько взрывов прогремели в Житомирской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Согласно сервису оповещения населения, в Житомирской области объявлена воздушная тревога. Сирена звучит с 02:07.

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Также сигнал тревоги гудит в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Николаевкой областях Украины. Воздушную тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. В Хмельницкой области сохраняется угроза артобстрела.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в результате обстрела 26 июля есть попадания. Куда именно были попадания, глава государства не стал разъяснять. Он также не уточнил, были ли повреждены какие-либо военные объекты.