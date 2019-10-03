Взрывы прогремели в «зеленой зоне» Багдада

По информации телеканала, взрывы произошли в результате падения двух ракет. Первая ракета упала около посольства Турции, вторая — около моста аль-Харисийя, говорится в материале. О жертвах и пострадавших пока сообщений не поступало.

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди на фоне проходящих протестов объявил о введении в Багдаде комендантского часа с 05:00 утра четверга.

Протесты начались в Багдаде во вторник, 1 октября. В результате разгона акций два человека погибли, более 200 получили ранения.

На следующий день акции протеста охватили не только столицу Ирака, но и ряд других провинций. Среди требований демонстрантов улучшения условий жизни, решения проблем в сфере образования, здравоохранения и на рынке труда, а также борьбы с коррупцией. В результате протестной акции в Багдаде не менее 15 человек получили ранения.