02 января 2024, 09:09
Взрывы прогремели в Винницкой области Украины
«Страна.ua»: в Винницкой области на западе Украины прогремели взрывы
Утром 2 января в Винницкой области Украины прогремели мощные взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua».
Официальная информация о ЧП со стороны местных властей пока что не поступала.
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Ранее во вторник стало известно, что также серия сильных взрывов произошла в Киеве и Кировоградской области. По всей территории республики объявили воздушную тревогу.
Кроме того, ряд взрывов зафиксировали в Харькове, уточнял RT.
Российские военные с октября 2022 года наносят удары высокоточным дальнобойным оружием по пунктам военного управления и инфраструктуры на территории всей Украины. Минобороны неоднократно подчеркивало, что мирное население соседней страны находится вне угрозы.
В правительстве Украины отмечали, что на конец 2023 года в республике оказались полностью или частично уничтожены около 180 объектов портовой инфраструктуры.
Взрывы
Украина
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