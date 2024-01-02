Мир 02 января 2024, 09:09 Взрывы прогремели в Винницкой области Украины «Страна.ua»: в Винницкой области на западе Украины прогремели взрывы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утром 2 января в Винницкой области Украины прогремели мощные взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua».

Официальная информация о ЧП со стороны местных властей пока что не поступала.

Реклама

Ранее во вторник стало известно, что также серия сильных взрывов произошла в Киеве и Кировоградской области. По всей территории республики объявили воздушную тревогу.

Кроме того, ряд взрывов зафиксировали в Харькове, уточнял RT.

Российские военные с октября 2022 года наносят удары высокоточным дальнобойным оружием по пунктам военного управления и инфраструктуры на территории всей Украины. Минобороны неоднократно подчеркивало, что мирное население соседней страны находится вне угрозы.

В правительстве Украины отмечали, что на конец 2023 года в республике оказались полностью или частично уничтожены около 180 объектов портовой инфраструктуры.