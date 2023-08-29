Мир 29 августа 2023, 16:31 Взрывы прогремели в украинском городе Сумы Издание «Общественное» сообщило о взрывах в украинском городе Сумы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрывы раздались на Украине в административном центре Сумской области, городе Сумы, 29 августа. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Подробности случившегося в Сумах СМИ не привело. Местные власти пока не комментировали информацию о взрывах.

Реклама

Днем 29 августа в Сумской области объявили воздушную тревогу. Предупреждения также действовали в Харьковской и Черниговской областях.

Взрыв также слышали в Сумах на прошлой неделе. На тот момент в области тоже оповещали о воздушной тревоге.

В ночь на 24 августа украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровске. Информацию о пострадавших или разрушениях журналисты не публиковали.

Кроме того, 24 августа прогремели взрывы в подконтрольном украинской стороне городе Запорожье. За 10 минут местные жители услышали два взрыва. В это время в регионе действовала воздушная тревога.