29 августа 2023, 16:31
Взрывы прогремели в украинском городе Сумы
Издание «Общественное» сообщило о взрывах в украинском городе Сумы
Взрывы раздались на Украине в административном центре Сумской области, городе Сумы, 29 августа. Об этом сообщило местное издание «Общественное».
Подробности случившегося в Сумах СМИ не привело. Местные власти пока не комментировали информацию о взрывах.
Реклама
Днем 29 августа в Сумской области объявили воздушную тревогу. Предупреждения также действовали в Харьковской и Черниговской областях.
Взрыв также слышали в Сумах на прошлой неделе. На тот момент в области тоже оповещали о воздушной тревоге.
В ночь на 24 августа украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровске. Информацию о пострадавших или разрушениях журналисты не публиковали.
Кроме того, 24 августа прогремели взрывы в подконтрольном украинской стороне городе Запорожье. За 10 минут местные жители услышали два взрыва. В это время в регионе действовала воздушная тревога.
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама