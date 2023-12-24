Мир 24 декабря 2023, 21:17 Взрывы прогремели в украинском городе Кропивницком РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали в административное центре Кировоградской области Украины — городе Кропивницком. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Общественное».

«В Кропивницком раздаются взрывы», — уточнил канал со ссылкой на своего корреспондента.

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Больше никаких подробностей не приводится.

При этом по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

В прошлом город Кропивницкий был Кировоградом. Украинские власти переименовали его в рамках декоммунизации, когда названия сменили более тысячи населенных пунктов и районов страны.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что н есколько объектов инфраструктуры пострадали на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Здесь прогремели как минимум три взрыва.

Также несколько взрывов зафиксировали в городе Кривой Рог Днепропетровской области.