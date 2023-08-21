Мир 21 августа 2023, 22:16 Взрывы прогремели в Сумской области Klymenko Time: взрывы прогремели в Сумской области Pxhere

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Взрывы прогремели на северо-востоке Украины в Сумской области. Об этом сообщило издание Klymenko Time.

На территории Черниговской и Сумской областей страны объявили воздушную тревогу. Других данных о случившемся пока не поступало.

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Ранее, 20 августа, член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о серии взрывов в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. За день до этого взрыв прозвучал в центре Чернигова. Жители города услышали сигналы воздушной тревоги.

Еще 19 августа мощные взрывы раздались в Киеве. Происшествие случилось в районе Кольцевой дороги. В результате произошедшего начался пожар. По данным очевидцев, в эпицентре событий поднялся столб дыма.

Еще один пожар в этот день разгорелся в Житомирской области. По словам главы администрации региона Виталия Бунечко, пламя появилось после падения обломков беспилотника.