Мир 16 марта 2023, 11:41 Взрывы прогремели в Сумской области Украины Klymenko Time: в Сумской области Украины произошли взрывы РИА «Новости»

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Утром 16 марта в Сумской области Украины произошли взрывы. Информацию об этом распространило в Telegram местное издание Klymenko Time.

Никаких подробностей случившегося не привели. Местные власти сообщения о взрывах пока не комментировали.

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Известно, что в начале 11:00 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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В Киевской области тем временем начали отключать свет. Без электроэнергии частично находится территория Бучанского, Обуховского и Фастовского районов. В ДТЭК пояснили, что причина в повреждении оборудования энергообъектов.

Данные о взрывах в Сумской области Klymenko Time публиковало и 15 марта, но о последствиях никаких сведений не привело.