13 сентября 2023, 22:09
Взрывы прогремели в Сумской области
«Страна.ua»: в Сумской области прозвучала серия взрывов
Взрывы раздались в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».
«По предварительной информации, речь идет о поражении беспилотника», — указали в сообщении.
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Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявили предупреждение о воздушной тревоге. Официальных данных о взрывах пока не поступало.
В минувший вторник взрывы слышали в административном центре Сумской области, городе Сумы. Власти объявляли воздушную тревогу в Сумской и Одесской областях Украины.
Вечером 10 сентября стало известно о серии взрывов в Черниговской области Украины. По предварительным данным, в регионе работали системы противовоздушной обороны. Тревожные сигналы также услышали жители Сумской области.
Ранее взрывы прозвучали в городе Рени Одесской области. После этого поступила информация о пожаре в регионе.
Взрывы
Украина
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