Мир 03 мая 2023, 23:05 Взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины — СМИ «Униан»: в Сумской и Черниговской областях Украины прогремели взрывы Unsplash

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В среду, 3 мая, в Сумской и Черниговской областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило местное агентство новостей «Униан».

В Telegram-канале агентства появилась информация о взрывах в двух регионах Украины, при этом подробностей о разрушениях и пострадавших нет.

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В этих областях страны объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные портала по оповещению населения. В Сумской области тревога звучит с 22:21, в Черниговской сирены загудели в 22:18. До этого в регионах воздушную тревогу объявляли дважды.

Ранее СМИ сообщили о взрывах в Волчанске Харьковской области. Воздушную тревогу в регионе не объявляли, а местные власти не комментировали ситуацию. Позже сирена прозвучала в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.