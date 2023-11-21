Мир 21 ноября 2023, 23:10 Взрывы прогремели в Сумах на Украине РИА «Новости»

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Жители города Сумы услышали мощные взрывы. Об этом написало украинское издание «Общественное».

Журналисты пока не привели никаких подробностей. Местные власти с комментариями не выступали. Сумская область находится на северо-востоке Украины. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога. Всех жителей области попросили пройти в ближайшие укрытия.

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Ранее военкоры сообщили о мощном ударе по целям в Одессе. Столб дыма увидели над городским портом. В ночь на вторник, 21 ноября, взрывы прогремели в Волынской области Украины. В Хмельницкой области сообщалось о работе систем ПВО.