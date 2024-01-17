Мир 17 января 2024, 22:41 Взрывы прогремели в Сумах на Украине РИА «Новости»

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Серия взрывов прогремела в украинском городе Сумы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

С 21:42 по московскому времени в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

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Тревога также объявлена в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России вечером 16 января нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. В результате удара здание было полностью уничтожено, более 60 боевиков погибли, свыше 20 получили ранения. По данным ведомства, среди них большую часть составляли граждане Франции.

Также Минобороны рассказало о поражении базы горючего для военной техники ВСУ, трех складов боеприпасов, станций РЛС, артиллерийских подразделений, а также живой силы и военной техники противника.