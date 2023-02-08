Мир 08 февраля 2023, 14:15 Взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины — СМИ «Страна.ua»:в городе Сумы на Украине прогремела серия взрывов

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Очевидцы рассказали о взрывах в Сумах на Украине, где объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил сайт «Страна.ua».

«Пишут о взрывах в Сумах», — сказали журналисты.

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Воздушную тревогу в регионе объявили в 12:19 одновременно с Полтавской, Николаевской, Харьковской и Одесской областями. Официально городская администрация не подтвердила удар.

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Власти почти каждый день объявляют на Украине воздушную тревогу. Об опасности на востоке страны предупреждали 7 февраля, а на всей территории — утром 4 февраля.

Украинская армия стала стремительно сокращаться, причем небоевые потери за последний месяц увеличились на 25%. Бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины стали чаще сводить счеты с жизнью или убивать друг друга во время личных конфликтов, попадать в ДТП под действием наркотиков и алкоголя.