Мир 14 декабря 2023, 16:10 Взрывы прогремели в районе военного аэродрома в Хмельницкой области Klymenko Time: в Хмельницкой области прозвучали взрывы

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Серия взрывов прогремела в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Там расположен военный аэродром, сообщило украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

Других подробностей случившегося не приводится. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Власти не давали официальных комментарии по поводу происшествия.

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Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины действует воздушная тревога. Ее объявили во второй раз за 14 декабря.

Накануне рано утром серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Сирены тревоги включили уже после них, но затем в городе раздались новые хлопки.

В Одессе 12 декабря также раздались взрывы. Сообщалось, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. Хлопки услышали также жители Черноморска в одесской области.