Мир 08 декабря 2023, 22:34 Взрывы прогремели в прибрежных районах подконтрольного Киеву Херсона Unsplash

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Взрывы прогремели в прибрежных районах Херсона, находящегося под контролем украинских властей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.

После обстрела в некоторых районах возникли перебои с электричеством.

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Ранее пресс-служба Киевской областной военной администрации сообщила, что взрывы прогремели в Киеве и Киевской области утром 8 декабря. В большинстве регионов Украины, включая столицу, объявили воздушную тревогу.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксировали как минимум пять прилетов. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявили воздушную тревогу.

Аналогичные ситуации возникли в Днепропетровской и Полтавской областях, а также на территории контролируемых Украиной частей Донецкой Народной Республики и Запорожской области.